Алаудинов заявил, что ВС РФ выжигают ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные буквально выжигают ВСУ в Курской области. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает телеканал "360".

"Хочу сказать про направление справа от нас – кореневское. <…> Ребята (бойцы ВС РФ. – Прим. ред.) очень хорошо уже выстроили линию обороны", – рассказал офицер.

С 6 августа между ВС России и ВСУ продолжаются бои в Курской области. Из-за этого на территории региона введен режим ЧС федерального масштаба и действует режим КТО.

Согласно последним данным, потери украинской армии на курском направлении составили 10 100 солдат и 81 танк.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что больницы Курской области оснащены необходимым оборудованием и медикаментами. Он также поблагодарил местных жителей за активное участие в сдаче крови для раненых курян, которых срочно эвакуировали из приграничья области.