06 сентября, 09:15Политика
Алаудинов заявил, что ВС РФ выжигают ВСУ в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные буквально выжигают ВСУ в Курской области. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает телеканал "360".
"Хочу сказать про направление справа от нас – кореневское. <…> Ребята (бойцы ВС РФ. – Прим. ред.) очень хорошо уже выстроили линию обороны", – рассказал офицер.
С 6 августа между ВС России и ВСУ продолжаются бои в Курской области. Из-за этого на территории региона введен режим ЧС федерального масштаба и действует режим КТО.
Согласно последним данным, потери украинской армии на курском направлении составили 10 100 солдат и 81 танк.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что больницы Курской области оснащены необходимым оборудованием и медикаментами. Он также поблагодарил местных жителей за активное участие в сдаче крови для раненых курян, которых срочно эвакуировали из приграничья области.
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