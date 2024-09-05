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05 сентября, 16:44

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ТАСС: российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки ДНР

Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, за последние недели ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.

Накануне подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Заветное в ДНР. Кроме того, российская армия отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ. За сутки украинская армия потеряла до 530 человек, два танка, бронетранспортер, три автомобиля и восемь единиц артиллерийского вооружения.

В течение ночи российские военные уничтожили над регионами страны реактивный снаряд РСЗО "Ольха", семь БПЛА, а также два безэкипажных катера в Черном море. Средствами ПВО снаряд "Ольха" и два дрона были ликвидированы над Белгородской областью, три беспилотника сбили над Курской областью и два – над Брянской областью. В северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, добавили в МО РФ.

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