Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, за последние недели ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.

Накануне подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Заветное в ДНР. Кроме того, российская армия отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ. За сутки украинская армия потеряла до 530 человек, два танка, бронетранспортер, три автомобиля и восемь единиц артиллерийского вооружения.

В течение ночи российские военные уничтожили над регионами страны реактивный снаряд РСЗО "Ольха", семь БПЛА, а также два безэкипажных катера в Черном море. Средствами ПВО снаряд "Ольха" и два дрона были ликвидированы над Белгородской областью, три беспилотника сбили над Курской областью и два – над Брянской областью. В северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, добавили в МО РФ.