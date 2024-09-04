Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Карловка в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что это удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Центр". Бойцы смогли нанести поражение живой силе и технике 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров и Селидово ДНР.

Также российские военнослужащие отбили около семи контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины.

В результате Вооруженные силы Украины потеряли на данном участке свыше 480 солдат, боевую американскую бронемашину MaxxPro, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".

2 сентября российская армия освободила населенный пункт Скучное в ДНР. Этого удалось достичь за счет активных действий подразделений группировки российских войск "Центр", а 1-го числа ВС РФ смогли освободить Птичье в ДНР.

Также подразделения "Южной" группировки войск РФ смогли освободить населенный пункт Выемка. На этом направлении российские военные поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах Острого, Зализнянского, Часова Яра, Ступочки и Антоновки.

