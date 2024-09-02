Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Скучное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Этого удалось достичь за счет активных действий подразделений группировки российских войск "Центр".

Военнослужащие РФ поразили живую силу и технику 31-й, 32-й, 53-й и 151-й механизированных, а также 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Также формирования ВС РФ нанесли поражение 15-й бригаде нацгвардии. Бои прошли в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик.

В ходе боевых действий военные России смогли отразить девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 12-й и 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.

Потери украинских формирований в результате этих столкновений составили до 475 военнослужащих. Также ВСУ лишились бронированной машины "Козак", трех пикапов, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Ранее российским военным удалось освободить Птичье в ДНР. Вместе с тем ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово. При этом потери украинских сил составили до 560 военнослужащих.

Также подразделения "Южной" группировки войск РФ смогли освободить населенный пункт Выемка. На этом направлении российские военные поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах Острого, Зализнянского, Часова Яра, Ступочки и Антоновки.