Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кирово в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские силы нанесли удары по четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР, в зоне действия группировки отражено семь контратак ВСУ.

В результате ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, два орудия "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и американскую гаубицу М101.

Накануне группировка войск "Запад" ВС РФ освободила населенные пункты Синьковка в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Здесь противник потерял свыше 3 450 военных, два танка и 11 бронемашин.

Продвижение российских войск в районе Константиновки на угледарском направлении позволяет отрезать от линий снабжения крупный гарнизон ВСУ, расположенный в самом Угледаре. Напряженная для украинцев ситуация складывается также на купянском направлении в Харьковской области и на красноармейском (покровском) направлении.

