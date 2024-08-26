Фото: Министерство обороны РФ

Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в направлении села Константиновка на угледарском участке южнодонецкого направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что задача штурмовиков – отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона украинских формирований в Угледаре.

По словам замкомандира командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, бойцы РФ на этом направлении применяют тактику выдавливания противника. Помимо этого, вклад во взятие стратегически важного населенного пункта вносят прибывающие добровольцы, подчеркнули в Минобороны.

21 августа стало известно, что подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили более 630 военных.

По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, российские подразделения доминируют по всей линии боевого соприкосновения.