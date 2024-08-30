Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Запад" Вооруженных сил Российской Федерации освободила населенные пункты Синьковка в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Здесь противник потерял свыше 3 450 военных, два танка и 11 бронемашин. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате действий "Южной" группировки войск была взята под контроль Константиновка в ДНР. ВС РФ нанесли удар по живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 4 840 военных, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, а также 4 боевые бронемашины и другую технику.

В свою очередь, группировка войск "Центр" освободила еще 4 населенных пункта, включая Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3 720 военнослужащих, 7 танков и 14 боевых бронированных машин.

Продвижение российских войск в районе Константиновки на угледарском направлении позволяет отрезать от линий снабжения крупный гарнизон ВСУ, расположенный в самом Угледаре. Напряженная для украинцев ситуация складывается также на купянском направлении в Харьковской области и на красноармейском (покровском) направлении. В частности, ЦРУ уже признали продвижение ВС РФ и предположили, что у ВС РФ хватит сил взять Красноармейск (Покровск).

