Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили Выемку и Птичье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье ДНР", – говорится в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово. Потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-мм гаубиц Д-30.

В ведомстве отметили, что подразделения продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск был освобожден населенный пункт Выемка.

По данным МО РФ, на этом направлении было нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка.

Накануне также был освобожден населенный пункт Кирово в ДНР. ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, два орудия "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и американскую гаубицу М101.

До этого группировка войск "Запад" ВС РФ освободила населенные пункты Синьковка в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Здесь противник потерял свыше 3 450 военных, два танка и 11 бронемашин.