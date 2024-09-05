ВС РФ уничтожили за ночь 7 дронов и 2 безэкипажных катера

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские военнослужащие в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами реактивный снаряд РСЗО "Ольха", семь БПЛА, а также два безэкипажных катера в Черном море. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Силами ПВО снаряд "Ольха" и два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще три БПЛА сбили над Курской областью и два – над территорией Брянской области. В ведомстве добавили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера.

О беспилотниках ВСУ над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял об отражении атаки безэкипажных катеров. В городе из-за атаки действовал сигнал тревоги.