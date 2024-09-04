ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России.

Очередную попытку киевского режима совершить теракт c применением БПЛА по объектам на территории России пресекли около 22:15.

Рано утром несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений, однако в селе Севрюкове в Белгородском районе осколком была пробита кровля одного частного жилого домовладения.

В ночь на 2 сентября силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА. Один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один – над Черным морем.

До этого средства ПВО РФ также сбили 158 украинских дронов над регионами России. Над территорией Курской области уничтожили 46 дронов. Еще 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28 и над Белгородской областью – 14.