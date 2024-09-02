Средства ПВО сбили ночью два БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и акваторией Черного моря в ночь на 2 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один – над Черным морем, уточнили в военном ведомстве.

Утром 2 сентября система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Местные власти сообщили о прямых попаданиях в один социальный и один коммерческий объекты в Белгороде.

Кроме того, в городе произошло возгорание автомобиля, а в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Пожарные сразу же принялись тушить огонь.