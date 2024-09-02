02 сентября, 07:34Происшествия
Средства ПВО сбили ночью два БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и акваторией Черного моря в ночь на 2 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один – над Черным морем, уточнили в военном ведомстве.
Утром 2 сентября система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Местные власти сообщили о прямых попаданиях в один социальный и один коммерческий объекты в Белгороде.
Кроме того, в городе произошло возгорание автомобиля, а в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Пожарные сразу же принялись тушить огонь.
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