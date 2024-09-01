Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ПВО России сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, в городе ранения получили восемь человек, из которых двое – дети, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Гладков отметил, что бригады скорой помощи уже доставляют пострадавших в городские медучреждения. Более того, пожарные потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон одной из квартир. В трех местах спасатели ликвидируют возгорание сухой травы, добавил он.

После отражения воздушной атаки силами ПВО в поселке Майский ранен мужчина, продолжил губернатор. По его словам, врачи на месте оказали помощь, от госпитализации пострадавший отказался. Также в поселке в одной машине разбиты стекла.

Информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные службы, указал Гладков.

Ранее украинская армия атаковала Белгородскую область, применив кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". До приезда скорой помощи погибли пять человек, еще 46 получили ранения.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

Россия призывает международные структуры осудить обстрелы Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. В МИД России выразили уверенность, что подобные атаки были спланированы заранее и являются акцией устрашения населения.