Минздрав РФ: состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжелое

31 августа, 13:02Происшествия
Фото: ТАСС/Евгений Мартынов
В настоящее время 37 пострадавших в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ находятся в стационарах города, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"За жизни двоих из них борются врачи", – цитирует его ТАСС.
По словам помощника министра, еще 9 пострадавших получили амбулаторную помощь. Кроме того, были организованы телемедициснкие консультации со специалистами федеральных центров.
Как уточнил Кузнецов, троих пострадавших отправят на лечение в Москву.
Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.
В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт". СК устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 46