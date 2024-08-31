Минздрав РФ: состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжелое

Фото: ТАСС/Евгений Мартынов

В настоящее время 37 пострадавших в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ находятся в стационарах города, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"За жизни двоих из них борются врачи", – цитирует его ТАСС.

По словам помощника министра, еще 9 пострадавших получили амбулаторную помощь. Кроме того, были организованы телемедициснкие консультации со специалистами федеральных центров.

Как уточнил Кузнецов, троих пострадавших отправят на лечение в Москву.

Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.

В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт". СК устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

