Еще один украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресекли в 09:45.

Примерно в это же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранен мирный житель. Его госпитализировали с осколочным ранением правой голени.

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями.

Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.

В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.

