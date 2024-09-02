ВСУ вновь обстреляли Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации СМИ, повреждения получил один из местных детских садов. Также в городе произошло возгорание автомобиля.

Гладков добавил, что в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. В данный момент сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожаров.

Дальнейшая информация о последствиях атаки уточняется.

В конце августа украинские войска атаковали Белгородскую область, применив кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". До приезда скорой помощи погибли пять человек, еще 46 получили ранения.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

1 сентября средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, ранения получили восемь человек, включая двоих детей.