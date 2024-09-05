ВС РФ освободили Заветное в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Заветное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, российская армия отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Поражены живая сила и техника 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик ДНР, указали в оборонном ведомстве.

За сутки украинская армия потеряла до 530 человек, два танка, бронетранспортер, три автомобиля и восемь единиц артиллерийского вооружения.

В течение ночи российские военные уничтожили над регионами страны реактивный снаряд РСЗО "Ольха", семь БПЛА, а также два безэкипажных катера в Черном море. Средствами ПВО снаряд "Ольха" и два дрона были ликвидированы над Белгородской областью, три беспилотника сбили над Курской областью и два – над Брянской областью. В северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, добавили в МО РФ.