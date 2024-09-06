Средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в телеграм-канале.

Смирнов уточнил, что воздушная цель была уничтожена во время ракетной опасности утром 6 сентября. Он поблагодарил за это бойцов ПВО и защитников границы.

С 6 августа между ВС РФ и ВСУ продолжаются бои в Курской области. Из-за этого на территории региона введен режим ЧС федерального масштаба и действует режим КТО.

Согласно последним данным, украинская армия на курском направлении потеряла 10,1 тысячи солдат, 81 танк, 41 БМП, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей и 74 артиллерийских орудия.

Между тем командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия буквально выжигает ВСУ в Курской области. По его словам, военнослужащие РФ хорошо выстроили линию обороны на кореневском направлении.