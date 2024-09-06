Потери ВСУ на курском направлении увеличились до 10,4 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении увеличились до 10 400 военных, 81 танка и 41 боевой машины пехоты, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, ВС РФ уничтожили еще 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей и 76 артиллерийских орудий. Помимо этого, ВСУ потеряли 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 7 М142 HIMARS и 5 М270 MLRS, производства США.

Также в список потерь украинской стороны вошли 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО и 8 единиц инженерной техники.

При этом за сутки украинские силы потеряли на данном направлении до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе 2 бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей.

Бои с украинскими формированиями в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

Между тем страны – участницы НАТО ведут обсуждения по применению Киевом дальнобойных ракет по территории России. Важным вопросом дискуссии для участников является возможность Украины достигать российских военных объектов, подчеркнул генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он также напомнил, что у Киева есть на это право в рамках самообороны.