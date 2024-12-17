17 декабря, 18:23Безопасность
Два Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27. Продолжительность полета составила более 5 часов. При этом на некоторых этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители других стран.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – уточнило министерство.
Ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевого морей. Продолжительность полета составила свыше 11 часов.
Между тем портал мониторинга воздушных судов Flightradar зафиксировал сразу три американских разведсамолета у берегов Черного моря. Речь идет о таких воздушных судах, как Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. Их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.
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