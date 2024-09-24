24 сентября, 15:38Безопасность
Ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над Северным Ледовитым океаном
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевого морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Продолжительность полета составила свыше 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Ведомство подчеркнуло, что они совершаются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Кроме того, два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России.
Ранее портал мониторинга воздушных судов Flightradar зафиксировал сразу три американских разведсамолета у берегов Черного моря. Речь идет о таких воздушных судах, как Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. Судя по данным портала, их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.
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