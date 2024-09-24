Два ракетоносца Ту-95МС пролетели вблизи Аляски

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет пролетели над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски, передает Минобороны РФ.

Весь полет длился 11 часов, при этом ракетоносцев сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России, отметили в оборонном ведомстве.

В МО РФ также добавили, что полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана у летчиков дальней авиации проходят в регулярном режиме. При этом они всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.



В конце августа портал мониторинга воздушных судов Flightradar зафиксировал сразу три американских разведсамолета у берегов Черного моря. Речь идет о таких воздушных судах, как Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. Судя по данным портала, их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.

В свою очередь, рейс самолета Boeing P-8A Poseidon пролегал над побережьем Румынии и Черным морем вблизи страны. Он достиг Румынии примерно в 12:00 по московскому времени и покинул воздушное пространство около 16:00.