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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей, передает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полет прошел над нейтральными водами в рамках военных учений "Океан-2024". Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Продолжительность полета составила более 9 часов.

"При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника", – добавили в министерстве.

Ранее два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря, а до этого два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

