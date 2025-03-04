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04 марта, 17:26

Политика

Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем, соответствующая информация появилась на портале Flightradar.

Воздушное судно отправилось с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, затем его заметили над морем недалеко от Крыма, после чего оно вернулось на отправную точку.

При этом некоторые телеграм-каналы отметили, что указанные самолеты сначала старались летать над сушей, а именно – над Румынией.

Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27. Продолжительность полета составила более 5 часов.

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