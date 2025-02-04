Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС, входящие в дальнюю авиацию ВКС РФ, выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Полет длился более четырех часов, уточнили в ведомстве, при этом добавив, что лайнеры сопровождали экипажи самолетов МиГ-31 ВКС и Су-33 ВМФ. Истребители иностранных государств, в свою очередь, сопровождали ракетоносцев на отдельных этапах маршрута.

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водными пространствами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также над Балтийским и Черным морями.

Все операции выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

На прошлой неделе два указанных ракетоносца провели еще один плановый полет. Он проходил над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Прошлая операция длилась около 8 часов. Сопровождение ракетоносцам также обеспечивали самолеты ВКС России и иностранные истребители.

До этого два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем. Тогда истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27, а продолжительность полета составила более 5 часов.