Путин заявил, что ВМФ России играет важнейшую роль в обеспечении безопасности РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военно-морской флот (ВМФ) России играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности РФ, заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ.

Российский лидер отметил, что РФ уделяет серьезное и приоритетное внимание совершенствованию военно-морского флота страны. Глава государства подчеркнул, что на совещании будут определены приоритетные задачи развития российского флота.

"Сегодня (11 апреля. – Прим. ред.) здесь, в Петербурге, исторической морской столице России <...> рассмотрим вопросы, связанные с укреплением и развитием военно-морского флота. Определим ряд приоритетных задач на будущее", – отметил президент России.

Кроме того, Путин заявил, что сегодняшняя обстановка в мире, новые угрозы и технологическая революция требуют создания нового облика ВМФ страны. В связи с этим глава государства отметил необходимость системного развития всех составляющих российского флота, включая подводные лодки, корабли и морскую авиацию.

Также российский лидер подчеркнул, что одной из приоритетных задач в укреплении флота является его развитие в стратегических и ядерных силах, служащих важнейшей гарантией безопасности страны, а также сохранения мирового баланса.

"Хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%", – добавил Путин.

Помимо этого, президент отметил, что за последние пять лет в России было построено 49 кораблей различных классов.

"На российских верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное производство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. В том числе новейших проектов "Борей А" и "Ясень-М", – поделился глава государства.

Ранее Путин также заявил, что опыт спецоперации России на Украине должен учитываться при разработке тактики действий Военно-морского флота России. По словам президента, основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта СВО.