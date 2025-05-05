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05 мая, 12:04

Политика

Илон Маск высмеял британские ВМС после сравнения с российским флотом

Фото: ТАСС/DPA/Hannibal Hanschke

Американский бизнесмен Илон Маск высмеял Военно-морские силы (ВМС) Великобритании после сравнения с российским флотом. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на соцсеть Х.

В своем комментарии Маск процитировал данные из Responsible Statecraft, приведенные пользователем соцсети: с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, 16 ракетных катеров, 9 корветов и 6 больших корветов. В то же время Великобритания направила 4 корабля в кругосветное плавание, оставив 9 боеготовых кораблей для защиты родных вод.

"Что произошло с хваленым британским военно-морским флотом?" – подчеркнул Маск.

Ранее предприниматель не смог сдержать смех после слов украинского президента Владимира Зеленского о прозрачности использования военной помощи от США.

Лидер Украины заявил журналисту Бену Шапиро, что каждый цент из миллиардов долларов от американцев был "должным образом отслежен и учтен". Маск на это отметил, что подобное заявление Зеленского – "самое смешное, что он прочитал за весь день".

Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американцев

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