The Wall Street Journal: совет директоров Tesla ищет замену Илону Маску

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Совет директоров американской компании по производству электромобилей Tesla начал поиски нового генерального директора, который заменит на этой должности основателя компании Илона Маска. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, такое решение вызвано падением акций Tesla и недовольством целого ряда крупных инвесторов тем, что Илон Маск уделяет больше внимание не делам компании, а своей политической деятельности (работой куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Также известно, что ранее некоторые члены совета директоров просили Маска активнее заниматься делами Tesla.

При этом сам Илон Маск заявил, что в мае сократит свое участие в работе DOGE из-за падения прибыли Tesla. По информации издания NBC News, инвесторы были обеспокоены финансовыми показателями компании из-за резкого падения на 71% по сравнению с аналогичным периодом за 2024 год.