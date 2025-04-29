Tesla начала тестирование приложения для беспилотного такси

Компания Tesla приступила к тестированию нового приложения, которое позволяет превратить любой автомобиль марки в беспилотное такси. Клиент с активной подпиской вызывает машину, а управление полностью берет на себя искусственный интеллект.

Пока систему тестируют только сотрудники Tesla. В салоне на водительском кресле остается человек – ради безопасности. Владелец компании Илон Маск пообещал, что платный сервис Robotaxi начнет работу уже этим летом.

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