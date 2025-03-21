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21 марта, 07:15

Происшествия

Противники Илона Маска подожгли электромобили Tesla в США

Противники Илона Маска подожгли электромобили Tesla в США

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Противники Илона Маска поджигают электромобили Tesla в США, разрисовывают их свастикой. Теперь они также создали специальный сайт, на котором отслеживаются точки продаж машин, фирменных заправок и даже адреса владельцев электрокаров.

Тем, кто попал в "черный список", предлагается срочно избавиться от автомобилей. Только в этом случае имя владельца исчезнет с ресурса. СМИ пишут, что в ситуацию пришлось вмешаться президенту США Дональду Трампу, который пообещал разобраться с экстремистами. Потом сайт отключили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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