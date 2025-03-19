19 марта, 11:27Происшествия
Газовые баллоны в "Газели" взорвались в Тверской области
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тверской области"
В тверском Конакове произошел взрыв газовых баллонов на автомобиле "Газель". Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Тверской области.
Как уточнили в ведомстве, взрыв произошел около дома 135 на улице Свободы. В результате происшествия погиб водитель автомобиля.
"На зданиях, расположенных рядом с местом взрыва, имеются повреждения", – говорится в сообщении.
Ранее в Тюменской области произошел взрыв газовой буровой вышки на Радонежском месторождении. В результате происшествия пострадали два человека. На месторождении неожиданно произошел выброс газа, он загорелся, после чего произошел взрыв.
До этого в Москве произошел взрыв газового баллона. Инцидент случился на Полярной улице в 33-этажном здании. В результате взрыва пострадал один человек.