Взрыв произошел в квартире жилого дома на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Нижней Масловке в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, причиной хлопка стал аэрозольный баллон. В результате ЧП никто не пострадал.

Установление всех обстоятельств находится на контроле в прокуратуре.

Ранее, 12 марта, в Тобольске произошел взрыв газа в частном доме. В результате в доме произошло обрушение, а после взрыва начался пожар. Ребенок, который пострадал в результате взрыва газа в Тобольске, позже скончался в больнице.

Спустя время суд в Тобольске отправил под домашний арест двух местных жителей по делу о взрыве. По версии следствия, в переулке Рощинском были проведены строительно-монтажные работы по устройству газопровода, которые не отвечали требованиям безопасности. В результате произошла утечка газа, скопления которого взорвались и привели к разрушению дома.