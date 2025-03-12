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12 марта, 16:51

Происшествия

Обрушение в частном жилом доме произошло в Тобольске после взрыва газа

Фото: телеграм-канал SHOT

Обрушение произошло в частном жилом доме в Тобольске, где взорвался бытовой газ, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Предварительно, пострадали два человека, один из них ребенок", – сообщили в МЧС.

После взрыва и обрушения на месте ЧП начался пожар. Возгорание ликвидируют 19 специалистов и 7 единиц техники, заключили в пресс-службе.

Инцидент случился 12 марта в доме 33 на Октябрьской улице. По информации главы города Петра Вагина, всего пострадало три человека.

Кроме того, от взрыва были повреждены окна в соседнем многоквартирном доме. Из-за ЧП оказался перекрыт участок улицы Октябрьской от улицы Радищева до переулка Рощинского, жителям советовали выбирать другие пути для объезда.

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