Кондратьев: обрушение дома в Белореченске произошло из-за взрыва газового баллона

Фото: телеграм-канал "Сергей Сидоренко"

Причиной обрушения многоквартирного дома на Красной улице в Белореченске стала детонация газового баллона, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В настоящее время оперативные службы разбираются в причинах самого взрыва, уточнил он. Вместе с тем врачи райбольницы совместно с коллегами из регионального Минздрава оказывают помощь пострадавшим.

"У одного из них серьезные ожоги, при необходимости доставим пациента в краевую больницу в Краснодар", – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение, добавил глава региона.

Также Кондратьев уточнил, что 25 жителей дома расположили в пункте временного размещения. Глава Белореченского района Сергей Сидоренко контролирует обеспечение людей всем необходимым до тех пор, пока они не вернутся в свои квартиры.

Инцидент в Краснодарском крае произошел в ночь на 5 марта. По предварительной версии, взрыв случился в квартире на четвертом этаже, вследствие чего обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Были эвакуированы 54 человека.

На фоне ЧП администрация Белореченского городского поселения ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В свою очередь, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Также были поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

