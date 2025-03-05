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05 марта, 08:53

Происшествия

Режим ЧС введен после взрыва в доме в кубанском Белореченске

Фото: телеграм-канал "Сергей Сидоренко"

Администрация Белореченского городского поселения Краснодарского края ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Уточняется, что по факту инцидента Белореченской межрайонной прокуратурой была организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в ведомстве.

"Одновременно с этим поставлен на контроль ход и результаты процессуальной проверки", – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент в Белореченске произошел в ночь на 5 марта. По предварительной версии, в квартире на четвертом этаже жилого дома произошел взрыв газа. Из-за этого обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Были эвакуированы 54 человека. По последним данным, пятерым жильцам потребовалась помощь медиков. Кроме того, три человека были госпитализированы.

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