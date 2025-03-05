Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Белореченске Краснодарского края

Фото: МЧС России

Многоквартирный дом частично поврежден в Краснодарском крае после хлопка газовоздушной смеси. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами одного из подъездов", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что пятерым жильцам дома потребовалась помощь. Всего из здания были эвакуированы 54 человека, среди которых 12 детей. Для жителей организована работа пункта временного размещения.

На месте работают 67 специалистов и 33 единицы техники.

Ранее хлопок бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсе в Краснодарском крае. Инцидент зафиксировали в многоквартирном доме 1 на улице Максима Горького. В результате один человек пострадал.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточнили, что хлопок произошел с последующим горением на площади 60 "квадратов". Огнеборцы ликвидировали возгорание.