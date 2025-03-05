Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами после взрыва в доме в Белореченске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели не нашли пострадавших под завалами многоквартирного дома, обрушившегося после взрыва в Белореченске, передает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края.

Сводная группировка экстренных служб продолжает работать на месте ЧП. Среди них – "Кубань-СПАС", муниципальная служба спасения, а также подразделения ЮРПСО и оперативная группа министерства ГО и ЧС, уточнили в ведомстве.

Спасатели провели работы по разведке завалов и уцелевших конструкций и организовали доразведку для обрушения навесных конструкций. Всего в ликвидации последствий задействованы 93 человека и 29 единиц техники.

Также в ведомстве уточнили степень разрушения. Выяснилось, что вследствие взрыва оказались разрушены восемь квартир, из которых две – полностью, а еще в шести повреждены межквартирные перекрытия.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. По предварительной версии, взрыв случился в квартире на четвертом этаже, вследствие чего обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Причиной стала детонация газового баллона. При этом обстоятельства его взрыва еще не известны, их выясняют оперативные службы.

После случившегося из дома были эвакуированы 54 человека. Врачи райбольницы совместно с коллегами из регионального Минздрава оказывают помощь троим пострадавшим. У первого зафиксировали серьезные ожоги, у второго – ушиб. Третьему горожанину назначили амбулаторное лечение.

Власти развернули пункт временного размещения в гостинице "Белореченск", где находятся 25 человек. Их обеспечение всем необходимым контролирует глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

На фоне ЧП администрация Белореченского городского поселения ввела режим ЧС. В свою очередь, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Вместе с тем региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

