Уголовное дело возбуждено после обрушения части дома в кубанском Белореченске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части дома в городе Белореченске, сообщает пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"Следователем СК России проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили там.

Ход расследования, которое поручено следственному отделу по Белореченскому району, поставлен на контроль в краевом управлении СКР.

Часть перекрытий жилого дома в Белореченске обрушилась в ночь на 5 марта. По предварительной версии, в одной из квартир на четвертом этаже дома взорвался газ.

Из многоквартирного дома были эвакуированы 54 человека. По последним данным, три жителя оказались госпитализированы. О погибших не сообщалось.

