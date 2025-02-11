ТАСС: взрыв газового баллона произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы

11 февраля, 15:28Происшествия
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв газового баллона произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошел на Полярной улице в 33-этажном здании. В результате взрыва пострадал один человек, уточнил источник.
Между тем РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет, что причиной инцидента стал взрыв баллончика со сжатым воздухом в квартире на 31-м этаже. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее хлопок бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсе, Краснодарском крае. Инцидент зафиксировали в многоквартирном доме 1 на улице Максима Горького. В результате один человек пострадал.
В пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточнили, что хлопок произошел с последующим горением на площади 60 "квадратов". Огнеборцы ликвидировали возгорание.
Взрыв газового баллона произошел в здании на Михалковской улице