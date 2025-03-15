Пострадавший во время взрыва в Тобольске ребенок умер в больнице

Фото: телеграм-канал Ural Mash

В Тобольске погиб ребенок, который пострадал в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось", – говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что полученные малышом травмы оказались слишком серьезными. Моор выразил соболезнования семье мальчика и обещал оказать материальную помощь.

Взрыв газа произошел в доме 33 на Октябрьской улице Тобольска 12 марта. По данным главы города Петра Вагина, в результате инцидента в доме произошло обрушение. Кроме того, после взрыва начался пожар.