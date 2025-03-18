Двое жителей Тобольска отправлены под домашний арест из-за взрыва газа в доме

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тюменской области"

Суд в Тобольске отправил под домашний арест двух местных жителей по делу о взрыве в частном доме, передает телеграм-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По данным судебной инстанции, они обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обвиняемые пробудут под домашним арестом до 11 мая 2025 года. Как установили следователи, в переулке Рощинском в Тобольске были проведены строительно-монтажные работы по устройству газопровода, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате произошла утечка газа, скопления которого взорвались и привели к разрушению дома.

Взрыв газа в частном доме в Тобольске произошел 12 марта. По данным главы города Петра Вагина, в результате инцидента в доме произошло обрушение. Кроме того, после взрыва начался пожар.

Ребенок, который пострадал в результате взрыва газа в Тобольске, скончался в больнице. Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, но полученные травмы оказались слишком серьезными. Он обещал оказать семье ребенка материальную помощь.