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14 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Шереметьево поймали украинца, пытавшегося вывезти 70 тыс долларов

"Московский патруль": в Шереметьево поймали украинца, пытавшегося вывезти 70 тыс долларов

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В Шереметьево таможенники задержали гражданина Украины, пытавшегося вывезти из Катара в Россию 70 тысяч долларов. По закону провозить через российскую границу без декларации разрешено не более 10 тысяч долларов. Именно такую сумму таможенники вернули украинцу, остальная же часть была изъята. Теперь контрабандисту грозит до 4 лет лишения свободы или крупный штраф.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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