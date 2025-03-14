Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику на фоне непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Поезда "Аэроэкспресс" ходят по графику в аэропорты Шереметьево и Домодедово на фоне неблагоприятной погоды в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"По прогнозам синоптиков, шторм продлится до вечера", – предупредили в компании.

В связи с этим пассажирам рекомендовали проверять табло рейсов и прибывать в авиагавани заранее.

Вместе с тем Гидрометцентр отметил, что штормовые порывы ветра, достигающие 22 метров в секунду, должны утихнуть к 23:00 пятницы, 14 марта.

"В период с 23:00 14 марта до 09:00 15 марта порывы ветра – до 15 метров в секунду", – приводит сообщение ТАСС.

По данным синоптиков, предстоящей ночью в столице прогнозируются небольшой снег и температура от минус 2 до 0 градусов. При этом днем 15 марта не исключены местами небольшие осадки, а на юго-востоке Подмосковья они ожидаются умеренными в виде мокрого снега и снега. Столбики термометров в столичном регионе поднимутся до плюс 5 градусов. Местами будет гололедица.

Причиной усиления ветра метеорологи назвали влияние активного циклона, перемещающегося с запада – юго-запада на северо-восток.

В связи с непогодой Сергей Собянин сообщал, что столичные службы были переведены в режим повышенной готовности. Рестораторов попросили обезопасить веранды.

Из-за ожидающихся неблагоприятных метеорологических условий работу начали прекращать столичные парки. Решение о закрытии приняли "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня" и Парк Горького.

Горожан попросили не укрываться под деревьями, а автомобилистам посоветовали не оставлять возле них личный транспорт. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также напомнил о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.

