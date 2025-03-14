Снег выпадет в Москве ночью 15 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в ночь на 15 марта прогнозируется снег. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в городе похолодает до околонулевых значений, а в Подмосковье – до минус 2 градусов. На дорогах может образоваться слабая гололедица толщиной 1–3 миллиметра.

Тишковец добавил, что днем будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На юге Московской области возможен кратковременный снег. Максимальная температура в Москве не превысит 2–4 градусов, что соответствует норме марта.

В воскресенье, 16 марта, в столичном регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления, добавил синоптик. Из-за этого прогнозируется переменная облачность без осадков. Под утро подморозит, ожидается до минус 2–4 градусов. Днем воздух прогреется до 4–6 градусов.

Утром 14 марта в Москве обновился суточный рекорд тепла 24-летней давности. В 07:00 базовая станция ВДНХ в столице зафиксировала 11,8 градуса. Такой показатель на 0,4 градуса превысил прошлый рекорд для этого дня, который был установлен в 2001 году.

