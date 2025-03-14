Москвичей призвали к внимательности из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам посоветовали сохранять бдительность из-за сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду. Также местами в городе, возможно, пройдет дождь, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с непогодой горожан попросили не укрываться под деревьями, а автомобилистам посоветовали не оставлять возле них личный транспорт.

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 22:00 пятницы, 14 марта. Сергей Собянин отметил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций москвичи могут обратиться в экстренные службы по номерам телефонов 101 и 112 или по единому телефону доверия столичного ГУ МЧС России +7 (495) 637-31-01.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на Москву в пятницу, 14 марта, обрушится девятибалльный шторм. Синоптик уточнил, что его пик придется на период с 15:00 по 18:00. При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов назвал преувеличением прогнозы о 9-балльном шторме в Москве.