Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе с вечера 13 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с 21:00 четверга, 13 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Метеопредупреждение будет действовать до 22:00 пятницы, 14 марта. Как уточнили синоптики, порывы ветра достигнут 17–22 метров в секунду.



Ранее столичное управление МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре. Ведомство рекомендовало оставлять автомобили в безопасных местах и во время прогулок обходить стороной рекламные щиты и ветхие конструкции.

Также столичный Дептранс посоветовал водителям сохранять бдительность за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками дорожного движения.

При этом, по словам синоптика Евгения Тишковца, девятибалльный шторм обрушится на Москву в пятницу, 14 марта. Он заявил, что в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18–23 метров в секунду.

