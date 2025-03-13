Собянин: городские службы переведены в усиленный режим из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Уважаемые жители и гости нашего города. В эти дни мы ожидаем существенное изменение погоды", – отметил он, приведя прогноз синоптиков, которые предупредили о шторме в ночь на пятницу, 14 марта.

Предполагается, что непогода сохранится на протяжении всего дня. Как уточнил Собянин, уже с 21:00 в четверг, 13 марта, ветер может усиливаться до 22 метров в секунду. Также в городе возможен дождь.

В связи с этим градоначальник призвал москвичей соблюдать внимательность, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Столичное управление МЧС ранее предупреждало москвичей о порывистом ветре. По словам синоптика Евгения Тишковца, на Москву обрушится девятибалльный шторм. Он заявил, что порывы ветра будут достигать опасных 18–23 метров в секунду.

Из-за этого в столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности. Рестораторов попросили обезопасить веранды, а столичных энергетиков перевели в режим повышенной готовности.

Кроме того, МЧС рекомендовало оставлять автомобили в безопасных местах и во время прогулок обходить стороной рекламные щиты и ветхие конструкции. Столичный Дептранс, в свою очередь, посоветовал водителям сохранять бдительность за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками дорожного движения.

