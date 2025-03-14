Сильный ветер и дождь ожидаются в Москве 14 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным, прогнозируется в Москве в пятницу, 14 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов. Ночью температура в Москве опустится до минус 2 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17–22 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Метеопредупреждение будет действовать до 22:00 14 марта.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Градоначальник призвал москвичей соблюдать внимательность, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.