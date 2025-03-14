Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей попросили сохранять бдительность за рулем из-за ожидающегося сильного ветра. Об этом сообщает Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Синоптики прогнозируют порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду. В связи с этим автомобилистам рекомендовали не оставлять личный транспорт и не находиться рядом с шаткими конструкциями или деревьями.

Кроме того, водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками движения, а также не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.

Дептранс напомнил, что о сломанном дорожном знаке или светофоре можно сообщить по номеру телефона 3210.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающемся девятибалльном шторме, который обрушится на столицу в пятницу, 14 марта. По словам синоптика, пик непогоды произойдет в период с 14:00 по 18:00.

В связи с этим в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00 пятницы. Также Сергей Собянин заявил, что столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды.

Помимо этого, юрист Илья Русяев порекомендовал водителям не оставлять машину вблизи старых насаждений. Он отметил, что, если машину все же приходится ставить во дворе жилого дома, стоит заранее осмотреть территорию и находящиеся на ней деревья.