Юрист Русяев: во время шторма не стоит оставлять машину вблизи старых насаждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителям стоит проявлять повышенную внимательность при выборе места парковки и не оставлять машину вблизи старых насаждений на фоне приближающегося к Москве шторма. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Илья Русяев.

Как отметил эксперт, если машину приходится ставить во дворе жилого дома, стоит заранее осмотреть территорию и находящиеся на ней деревья.

"Если же под рукой есть крытая парковка или относительно открытая площадка без потенциально опасных объектов, лучше воспользоваться именно таким вариантом размещения транспорта", – посоветовал Русяев.

При этом он напомнил, что, если дерево все же упало на автомобиль, наличие прогноза погоды не означает автоматического отказа в возмещении ущерба. Закон не освобождает организацию или муниципалитет от обязанностей по своевременному уходу за зелеными насаждениями.

"Если доказать, что дерево было сухим или давно требовало спила, вероятность взыскания компенсации сохраняется", – пояснил эксперт, добавив, что на практике все осложняется необходимостью проводить специальные исследования и собирать доказательства.

По словам Русяева, пострадавшей стороне следует вызывать сотрудников полиции и сразу же делать фото- и видеосъемку с разных ракурсов. Впоследствии рекомендуется подготовить письменное обращение к балансодержателю территории.

Если автомобиль застрахован по КАСКО, страховщик проверяет документы и заключение эксперта, чтобы определить размер ущерба, объяснил юрист.

"Если же страховая отказывает или сумма ущерба занижена, владелец вправе провести независимую оценку и добиться возмещения через суд", – заключил Русяев.

Как ранее предупредил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на Москву в пятницу, 14 марта, обрушится девятибалльный шторм. Синоптик уточнил, что его пик придется на период с 15:00 по 18:00. В это время порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду.

В связи с непогодой в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который будет действовать до 22:00 14 марта. Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, временно прекращать работу начали парки Москвы.