Синоптик Вильфанд предостерег столичных водителей от смены резины

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Столичным водителям пока рано менять зимнюю резину на летнюю, так как до конца марта прогнозируются колебания температуры, предостерег научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик отметил, что в грядущие выходные, 15 и 16 марта, в столице установится среднесуточная температура в 3 градуса. Уже в ночь на понедельник, 17 марта, на столбике термометра можно будет зафиксировать понижение температуры воздуха до отметки 1–6 градусов ниже нуля, а значит, отметил Вильфанд, утром ожидаются отрицательные значения.

"Какой смысл рисковать и менять резину? Ведь при такой температуре существенно ухудшается сцепление летних шин с дорогой, тормозной путь будет увеличиваться", – заявил он.

Специалист обратил внимание, что на данный момент повышение температуры экстремальное, поэтому он попросил автомобилистов не торопиться со сменой шин. При этом после понедельника, 17 марта, температура снова придет к положительным отметкам, а затем вновь опустится до 0 градусов.

"Поэтому целесообразно подождать, пока твердо не будет уверенности, что средняя суточная температура уже перешагнула через плюс 5 градусов, в марте еще будет возвращаться понижение температуры", – добавил специалист.

В свою очередь, юрист Давид Адамс в беседе с RT предупредил водителей об ответственности за грязные регистрационные номера машин. Он заявил, что по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ за номера, на которых один знак не различается с расстояния 20 метров, автомобилистам грозит штраф в размере 500 рублей.

"В этом случае законодатель исходит из презумпции добросовестности и предполагает, что загрязнение произошло естественным путем, например из-за неблагоприятных погодных условий или движения по грунтовым дорогам", – указал юрист.

Если инспектор установит, что номер скрыт намеренно, правонарушение квалифицируется по части 2 статьи 12.2 КоАП. В случае, когда кузов транспортного средства чистый, а загрязнения находятся исключительно на госномере, последует штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Кроме того, в октябре прошлого года в России ужесточили ответственность за повторные правонарушения, напомнил специалист. При повторном умышленном сокрытии регистрационных знаков водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет. Адамс обратил внимание, что меры разработаны для борьбы с умышленным уклонением от ответственности, когда водители хотят таким образом избежать фиксации своих нарушений.

"Если номера загрязнены в силу объективных условий, например после поездки по трассе в снегопад, штраф можно попытаться оспорить. В таких ситуациях целесообразно зафиксировать состояние дороги и погодные условия с помощью фото- или видеозаписи, а затем подать жалобу в ГИБДД", – добавил правозащитник.

В соответствии с законодательством у водителя есть возможность подать апелляцию на решение инспектора в течение десяти дней с момента его вынесения. Адамс также отметил, что камеры фиксации не выписывают штрафы за номера, которые невозможно прочитать. Алгоритмы могут восстановить скрытые символы, но этот метод не используется как доказательство при привлечении водителя к ответственности. В связи с этим правоприменение остается в компетенции инспекторов ДПС.

При этом водитель обязан следить за чистотой номеров, даже когда его автомобиль сильно загрязнен после зимнего сезона, ведь сокрытие номеров может привести к лишению водительских прав, подытожил юрист.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, что тщательный осмотр автомобиля, смена стеклоомывающей жидкости, а также проверка состояния радиаторов и летней резины поможет подготовить машину к весне. Он напомнил водителям, что перед приходом тепла в первую очередь необходимо приехать на станцию технического обслуживания и провести полный осмотр транспортного средства.